عروض «وهمية» بمنح المستخدمين 25 جيجابايت إنترنت لمتابعة حملات مرشحي الرئاسة

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عروض «وهمية» بمنح المستخدمين 25 جيجابايت إنترنت لمتابعة حملات مرشحي الرئاسة
نيفين نبيل

نيفين نبيل

9:09 ص, الأثنين, 11 ديسمبر 23

حذر نائب رئيس إحدى شركات المحمول الأربعة من المنشورات التى تروج لمنح المستخدمين 25 جيجابايت انترنت بالمجان صالحة لمدة 15 يوما تمكن المواطنين من الاطلاع ومتابعة آخر مستجدات حملات مرشحى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت أمس وعلى مدى ثلاثة أيام .

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نيفين نبيل

نيفين نبيل

9:09 ص, الأثنين, 11 ديسمبر 23