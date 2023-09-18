تستهدف الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال مركز التميز التابع لها التحول إلى بيت خبرة EXPERT HOUSE متكامل يضم مجموعة من الكفاءات لدعم تطوير كافة أشكال التكنولوجيات المساعدة لأصحاب القدرات الخاصة خلال المرحلة المقبلة .
عبد المنعم الشرقاوي: «الوطنية لتكنولوجيا ذوى الإعاقة» تستهدف التحول إلى بيت خبرة متكامل
الصحة العالمية واليونيسيف توصيان بإتاحة التكنولوجيا لمليار شخص من ذوى الهمم
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