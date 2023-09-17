ضخت شركة “الدلتا للتأمين” استثمارات كبيرة فى مجال الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات، بجانب السعى إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى فى النشاط.
عادل موسى رئيس مجلس الإدارة: «الدلتا للتأمين» تخصص موارد كبيرة فى الحوسبة السحابية وتحليل البيانات
وأضاف موسى أن شركته تركز خلال الفترة المقبلة على التوسع فى فرعى البترول والطيران إلى جانب تنفيذ خطة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى، لافتًا إلى دراسة رفع رأس المال المدفوع إلى نصف مليار جنيه
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