تدرس شركة «الدلتا للتأمين» حلول مبتكرة لاستهداف شريحة العملاء ذوى الدخل المنخفض ضمن استراتيجيتها للتوسع فى نشاط التأمين متناهى الصغر، مستفيدة من شبكتها الجغرافية التى تضم 18 فرعا، فضلا عن التكنولوجيا الحديثة.
«عادل موسى» : «الدلتا للتأمين» تدرس حلولا مبتكرة للوصول لذوى الدخل المنخفض
وأضاف «موسى» فى حواره مع «المال» أن شركته تكثف جهودها للحصول على تصنيف ائتمانى خلال العام القادم، سواء على مستوى الإدارات أو البنية الرقمية أو القاعدة الرأسمالية وغيرها من متطلبات الجهات المانحة للتصنيف
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