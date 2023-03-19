شهدت معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى تطورا ملحوظا على مدار العشرون عاما الماضية بفضل زيادة استثمارات ومشروعات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى بالتعاون مع الشركات الاجنبية، مما نتج عنه تحقيق العديد من الاكتشافات الغازية والبترولية تصدرها كشف «ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط».
«ظُهر» يقود إنتاج الغاز إلى طفرة كبرى ويفتح شهية المستثمرين الأجانب
سجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى عام 2003 قرابة 2.80 مليار قدم مكعب يوميا، وصعد الى 3 مليار عام 2004، وقارب حاجز 4 مليارات قدم
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