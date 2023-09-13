شهدت فعاليات معرض سيتى سكيب العالمي، والذى يعقد حاليا فى العاصمة السعودية «الرياض» تواجدا مصريا مكثفاً من جانب المطورين فى عرض مشروعاتهم سواء الجارى تنفيذها أو التوسع اللافت فى التطوير العقارى بالمملكة، والذى أسفر عن دخول مجموعة طلعت مصطفى فى شراكة لإنشاء مدينة بنان باستثمارات 40 مليار ريال.
ظهور لافت لشركات التطوير المصرية في معرض سيتي سكيب السعودية
وزارة الإسكان بالمملكة تعلن توقيع عقود واتفاقيات بقيمة تفوق 60 مليار ريال
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