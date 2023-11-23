قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة «جى فى للاستثمارات» -المطور لمدينة طربول الصناعية- إنها ستوقع خلال أيام بروتوكول تعاون مع بنكى «الأهلي» و«الإمارات دبى الوطني»، بهدف تقديم تمويلات لصغار المصنعين الموجودين فى المدينة، ليضافا إلى قائمة المصارف التى تتعاون معها ومنها «تنمية الصادرات» و«الأهلى الكويتى».
«طربول» تفاوض بنكى «الأهلي» و«الإمارات دبي» لتقديم قروض لصغار المصنعين بالمدينة
إنهاء تصميم المناطق السكنية قريباً تمهيداً لعرضها على المطورين
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