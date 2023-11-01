ضمان تحويل أرباح الشركات العالمية كفيل بجذب الاستثمارات الأجنبية لتصنيع السيارات

أكد أحمد مراد رئيس مجلس إدارة شركة «موتور وان»، مستورد وموزع العديد من الماركات، إن ضمان تحويل الأرباح للشركات العالمية كفيل بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع السيارات، وتعميق الصناعة والتحول نحو التصدير، بدلًا من الاعتماد بشكل شبه كامل على الاستيراد، وهو ما سيُعزز الحصيلة الدولارية للدولة، ويخفض تكلفة الاستيراد بشكل كبير، موضحًا أن السوق المصرية واعدة لكنها تتطلب بعض الضمانات والإصلاحات.