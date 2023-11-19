أجمع عدد من خبراء ألعاب الفيديو على ضرورة اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الواعد، خاصة وأنه يمثل سوقا واعدة تنمو بشكل متزايد عالميا، مؤكدين أن صناعة الألعاب الإلكترونية فى مصر لا تزال تحبو أولى خطواتها، خاصة مع عدم وجود جامعات متخصصة قادرة على تخريج كوادر ومهارات محترفة .
صناعة الألعاب الإلكترونية.. «الحاضر الغائب» على أجندة المسئولين
وائل خيري: يمكن أن تدر عائدات سنوية خمسة أضعاف قناة السويس
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