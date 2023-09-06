تواصل شركة صروح للتشييد والبناء تسريع وتيرة التنفيذ فى مشروعاتها فى العاصمة الإدارية، وهذه المرة وقعت عقدًا مع شركة ديتاك للمقاولات لبدء تنفيذ أعمال إنشاءات مرحلة جديدة فى مشروع انترادا العاصمة الإدارية الجديدة، وبقيمة تعاقدات مبدئية تتجاوز 250 مليون جنيه.
«صروح» تسند أعمال تنفيذ مراحل حديثة بمشروع إنترادا إلى «ديتاك» للمقاولات
ولاء علمى: جارٍ تسليم المرحلة الأولى للعملاء بجانب الانتهاء من «سيتاديل» بالعاصمة الإدارية
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