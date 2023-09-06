«صروح» تسند أعمال تنفيذ مراحل حديثة بمشروع إنترادا إلى «ديتاك» للمقاولات

ولاء علمى: جارٍ تسليم المرحلة الأولى للعملاء بجانب الانتهاء من «سيتاديل» بالعاصمة الإدارية

«صروح» تسند أعمال تنفيذ مراحل حديثة بمشروع إنترادا إلى «ديتاك» للمقاولات
المال - خاص

المال - خاص

8:52 ص, الأربعاء, 6 سبتمبر 23

تواصل شركة صروح للتشييد والبناء تسريع وتيرة التنفيذ فى مشروعاتها فى العاصمة الإدارية، وهذه المرة وقعت عقدًا مع شركة ديتاك للمقاولات لبدء تنفيذ أعمال إنشاءات مرحلة جديدة فى مشروع انترادا العاصمة الإدارية الجديدة، وبقيمة تعاقدات مبدئية تتجاوز 250 مليون جنيه.

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المال - خاص

المال - خاص

8:52 ص, الأربعاء, 6 سبتمبر 23