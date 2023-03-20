خاطبت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة للمساهمة فى مطالبة بتذليل العقبات والتحديات التى تواجه المصانع المنتجة حاليا، بهدف التوسع فى إنتاج أنواع متعددة من الأسمنت يتم طرحها بالسوق المحلية، على غرار الدول الأوروبية وأمريكا.
شعبة الأسمنت تخاطب «الصناعة» و«المواصفات والجودة» لدعم المصانع المنتجة
الأنواع التى تنتجها مصانع الأسمنت المصرية تعتبر ضئيلة
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