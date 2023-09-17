تنفذ شركة «DORCO» الكورية لمنتجات الحلاقة ، بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، حاليًا إنشاءات مصنعها فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 12 ألف متر مربع، ومن المتوقع البدء فى الإنتاج خلال الشهر المقبل، وفق ما صرح به “سوخو لى” المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة “كوترا”.
شركة «DORCO» الكورية لمنتجات الحلاقة تؤسس مصنعها في 6 أكتوبر
إنتاج المصنع سيوجه للسوق المحلية وللتصدير
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