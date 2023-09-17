شركة «DORCO» الكورية لمنتجات الحلاقة تؤسس مصنعها في 6 أكتوبر

إنتاج المصنع سيوجه للسوق المحلية وللتصدير

شركة «DORCO» الكورية لمنتجات الحلاقة تؤسس مصنعها في 6 أكتوبر
سمر السيد

سمر السيد

9:03 ص, الأحد, 17 سبتمبر 23

تنفذ شركة «DORCO» الكورية لمنتجات الحلاقة ، بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، حاليًا إنشاءات مصنعها فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 12 ألف متر مربع، ومن المتوقع البدء فى الإنتاج خلال الشهر المقبل، وفق ما صرح به “سوخو لى” المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة “كوترا”.

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

سمر السيد

سمر السيد

9:03 ص, الأحد, 17 سبتمبر 23