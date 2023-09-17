شركة «DORCO» الكورية لمنتجات الحلاقة تؤسس مصنعها في 6 أكتوبر

تنفذ شركة «DORCO» الكورية لمنتجات الحلاقة ، بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، حاليًا إنشاءات مصنعها فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 12 ألف متر مربع، ومن المتوقع البدء فى الإنتاج خلال الشهر المقبل، وفق ما صرح به “سوخو لى” المدير العام لمكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة “كوترا”.