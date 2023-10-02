كشف المهندس أحمد الجندى المدير العام لـ«هاير الصينية» بمصر أنها نجحت فى جذب أكبر كيان صينى فى مجال إعادة التدوير للاستثمار فى السوق المحلية، عقب معايشتهم للحوافز المقدمة لشركته الحاصلة على الرخصة الذهبية الأولى، ليقرر الدخول فى مباحثات مع الهيئة العامة للاستثمار حول المشروع المحتمل.
شركة صينية تبحث مع «هيئة الاستثمار» تدشين مشروع لتدوير المخلفات باستثمارات 350 مليون دولار
تمثل أكبر كيان بالمجال فى بكين
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