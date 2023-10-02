شركة صينية تبحث مع «هيئة الاستثمار» تدشين مشروع لتدوير المخلفات باستثمارات 350 مليون دولار

تمثل أكبر كيان بالمجال فى بكين

شركة صينية تبحث مع «هيئة الاستثمار» تدشين مشروع لتدوير المخلفات باستثمارات 350 مليون دولار
أحمد علي

أحمد علي

9:31 ص, الأثنين, 2 أكتوبر 23

كشف المهندس أحمد الجندى المدير العام لـ«هاير الصينية» بمصر أنها نجحت فى جذب أكبر كيان صينى فى مجال إعادة التدوير للاستثمار فى السوق المحلية، عقب معايشتهم للحوافز المقدمة لشركته الحاصلة على الرخصة الذهبية الأولى، ليقرر الدخول فى مباحثات مع الهيئة العامة للاستثمار حول المشروع المحتمل.

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أحمد علي

أحمد علي

9:31 ص, الأثنين, 2 أكتوبر 23