رحب أصحاب شركات الأعلاف فى السوق المحلية بقرار الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة المصرية للسلع بشأن إدراج الذرة الصفراء بكمية 110 ألف طن والمستوردة من رومانيا والتى تدخل ضمن العلف الداجنى ضمن قائمة السلع التى يتم طرحها من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، مشيرين إلى أن تلك الخطوة من شأنها تخفيض أسعار الأعلاف والتى ساهمت بشكل كبير فى زيادة أسعار الدواجن والبيض.
شركات ومصنعون: الحكومة تقترب من حل أزمة الأعلاف
مع بدء طرح 11 ألف طن على دفعات عبر منصة بورصة السلع
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية