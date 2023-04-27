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شركات ومصنعون: الحكومة تقترب من حل أزمة الأعلاف

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مع بدء طرح 11 ألف طن على دفعات عبر منصة بورصة السلع

شركات ومصنعون: الحكومة تقترب من حل أزمة الأعلاف
جريدة المال

محمد مجدي

ولاء إبراهيم

6:58 ص, الخميس, 27 أبريل 23

رحب أصحاب شركات الأعلاف فى السوق المحلية بقرار الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة المصرية للسلع بشأن إدراج الذرة الصفراء بكمية 110 ألف طن والمستوردة من رومانيا والتى تدخل ضمن العلف الداجنى ضمن قائمة السلع التى يتم طرحها من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، مشيرين إلى أن تلك الخطوة من شأنها تخفيض أسعار الأعلاف والتى ساهمت بشكل كبير فى زيادة أسعار الدواجن والبيض.

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جريدة المال

محمد مجدي

ولاء إبراهيم

6:58 ص, الخميس, 27 أبريل 23