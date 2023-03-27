تنتظر شركات السيارات الأوروبية سيلًا من الدعاوى القضائية للحصول على تعويضات من جانب عدد من العملاء بعد حكم صادر من محكمة العدل اعتبر أن برامج معالجة عوادم الديزل التى تتوقف عند درجات حرارة معينة غير قانونية ويحق لمالكى المركبات التى تعرضت لأضرار المطالبة بتعويض من الكيانات المصنعة.
شركات سيارات أوروبية ربما تواجه دعاوى قضائية بسبب برنامج معالجة «عوادم الديزل»
محكمة «العدل» تدين أدوات تقنية الانبعاثات عند درجات حرارة محددة
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