أصدر السيد القصير وزير الزراعة تعليمات مشددة لعدد من المسئولين بالوزارة بمتابعة الشركات العارضة فى معرض صحارى فى نسخته الخامسة والثلاثين لضمان تطبيق خطة الوزارة لتوطين الميكنة الزراعية وتقليل الإعتماد على الدولار والفاتورة الاستيرادية ، وفقا لتصريحات مصادر لـ«المال».
شركات زراعية تكشف أحدث أنشطتها وابتكاراتها بمعرض «صحارى»
معرض صحارى يتميز بأنه أكبر تجمع وملتقى زراعى فى مصر يتم التعرف من خلاله على أبرز ابتكارات الشركات المتواجدة حالياً فى مصر والعالم
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