شركات تسابق الزمن لاستيراد السيارات موديلات 2023 قبل نهاية العام

وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات

شركات تسابق الزمن لاستيراد السيارات موديلات 2023 قبل نهاية العام
أحمد عوض

أحمد عوض

8:53 ص, الثلاثاء, 28 نوفمبر 23

 علمت «المال» أن العديد من وكلاء السيارات يسعون حاليًا لإنهاء إجراءات استيراد وشحن الحصص والكميات من موديلات 2023 فى الجزء المتبقى من العام قبل انتهاء المدة المحددة للإفراج عن الطرازات الجديدة «الزيرو» وفقًا للوائح الجمركية، بالإضافة إلى تنفيذ التعاقدات المبرمة مع المصانع العالمية.

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أحمد عوض

أحمد عوض

8:53 ص, الثلاثاء, 28 نوفمبر 23