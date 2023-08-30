لجأت شركات الدواجن المًدرجة بالبورصة المصرية إلى استراتيجيات متنوعة لمواجهة الضغوط القوية التى يشهدها القطاع منذ نحو عام على خلفية القفزات الكبيرة فى أسعار المواد الخام، والأزمة الحادة التى مرت بها على صعيد إتاحة الأعلاف بسبب تعطل عمليات الاستيراد نتيجة شح المعروض من العملة الأجنبية.
شركات الدواجن بالبورصة تتسلح بتنويع أنشطتها لمواجهة الضغوط
تبعات إيجابية على «القاهرة» بسبب خفض العملة
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