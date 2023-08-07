حالة من القلق الشديد تناب سوق خدمات التعهيد فى مصر بالتزامن مع قرار الحكومة تخفيف أحمال الكهرباء والتى ألقت بظلالها على زيادة الأعباء التشغيلية على العاملين بهذه الصناعة ومحاولات امتصاص ردود أفعال عملاء الشركات الأجانب وطمأنتهم بأنه حدث استثنائى لن يتكرر ،وتسعى الدولة لإيجاد حلول جذرية للخروج الآمن من هذه الأزمة.
شركات التعهيد تشكو حالها بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء
جمال الدين: التأثير الأكبر على الموظفين العاملين من المنازل
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