تصدرت «رينو كليو» قائمة المركبات الأكثر مبيعًا فى فرنسا خلال النصف الأول من العام الجارى بعد بيعها 47.7 ألف وحدة بنمو قدره %37 عن الفترة المقابلة من العام السابق والذى شهد استقرار السيارة المحلية فى التصنيف الثانى.
سيارات «رينو كليو» الأكثر مبيعاً فى فرنسا النصف الأول من 2023
صعدت «داسيا سانديرو» إلى المركز الثانى بمبيعات 35.6 ألف وحدة بنمو قدره %12.7 وتبعتها سيتروينC3 بعد بيعها 29.1 ألف وحدة
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