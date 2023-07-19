سيارات «رينو كليو» الأكثر مبيعاً فى فرنسا النصف الأول من 2023

صعدت «داسيا سانديرو» إلى المركز الثانى بمبيعات 35.6 ألف وحدة بنمو قدره %12.7 وتبعتها سيتروينC3 بعد بيعها 29.1 ألف وحدة

سيارات «رينو كليو» الأكثر مبيعاً فى فرنسا النصف الأول من 2023
المال - خاص

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 19 يوليو 23

تصدرت «رينو كليو» قائمة المركبات الأكثر مبيعًا فى فرنسا خلال النصف الأول من العام الجارى بعد بيعها 47.7 ألف وحدة بنمو قدره %37 عن الفترة المقابلة من العام السابق والذى شهد استقرار السيارة المحلية فى التصنيف الثانى.

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المال - خاص

المال - خاص

10:26 ص, الأربعاء, 19 يوليو 23