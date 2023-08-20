تخطط هيئة سكك حديد مصر – التابعة لوزارة النقل – لتأهيل 7 شركات محلية وعالمية لتنفيذ مشروع تحديث الإشارات والاتصالات وازدواج خط سكة حديد «طنطا – المنصورة – دمياط» بإجمالى أطوال تصل لـ 119 كيلو مترا حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
«سكك حديد مصر» تخطط لتأهيل 7 شركات لتنفيذ ازدواج وتحديث خط «طنطا - المنصورة - دمياط»
الأعمال تنقسم إلى شقين الأول: تطوير الخط القائم حاليا بطول 54 كيلو مترًا وعلى رأسها تحديث 78 مزلقانًا
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post