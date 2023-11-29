سفير نيودلهي: الصراع فى غزة أدى لتراجع تدفق السائحين الهنود

قال سفير الهند لدى القاهرة، أجيت جوبتيه، إن تدفقات السياحة الهندية الوافدة إلى مصر تراجعت إلى حد ما حاليًا، وذلك تأثرًا بالصراع الدائر فى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أعدادها كانت تضاعفت خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضيين، مشيرًا إلى أن العديد من الوكالات السياحية ببلاده تروج حاليًا لمصر كمقصد سياحى مهم .