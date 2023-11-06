قال محمد سلامة، الرئيس التنفيذى الإقليمى للخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات المالية والحكومات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بنك “ستاندرد تشارترد”، إن إجمالى صفقات الدمج والاستحواذ فى المنطة قد سجلت 85.2 مليار دولار خلال عام 2022، ما يجعل هذا العام أحد أقوى الأعوام فى عمليات الدمج والاستحواذ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث قيمة وحجم الصفقات.
ستاندرد تشارترد: 85.2 مليار دولار قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط فى 2022
القطاع العقارى يحتل المرتبة الخامسة بعد سيطرته على تنفيذات بحدود 3.9 مليار دولار
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