ستاندرد تشارترد: 85.2 مليار دولار قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط فى 2022

قال محمد سلامة، الرئيس التنفيذى الإقليمى للخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات المالية والحكومات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى بنك “ستاندرد تشارترد”، إن إجمالى صفقات الدمج والاستحواذ فى المنطة قد سجلت 85.2 مليار دولار خلال عام 2022، ما يجعل هذا العام أحد أقوى الأعوام فى عمليات الدمج والاستحواذ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث قيمة وحجم الصفقات.