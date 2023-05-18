زيادة المعروض تعزز مبيعات «السكاند هاند» فى المملكة المتحدة بـ%4.1 خلال الربع الأول

ارتفعت مبيعات سوق السيارات المستعملة ( السكاند هاند) فى المملكة المتحدة بنسبة %4.1 فى الربع الأول من 2023 (بعد 3 أرباع متتالية من التراجع) مع إجراء نحو 1.8 مليون معاملة شراء بزيادة تقارب 73 ألفًا مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 فقد أدى النمو فى سوق السيارات الجديدة إلى تحسين المعروض من طرازات «السكاندهاند».