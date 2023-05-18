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زيادة المعروض تعزز مبيعات «السكاند هاند» فى المملكة المتحدة بـ%4.1 خلال الربع الأول

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بعد انتعاش «الزيرو»

زيادة المعروض تعزز مبيعات «السكاند هاند» فى المملكة المتحدة بـ%4.1 خلال الربع الأول
المال - خاص

المال - خاص

6:42 ص, الخميس, 18 مايو 23

ارتفعت مبيعات سوق السيارات المستعملة ( السكاند هاند) فى المملكة المتحدة بنسبة %4.1 فى الربع الأول من 2023 (بعد 3 أرباع متتالية من التراجع) مع إجراء نحو 1.8 مليون معاملة شراء بزيادة تقارب 73 ألفًا مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 فقد أدى النمو فى سوق السيارات الجديدة إلى تحسين المعروض من طرازات «السكاندهاند».

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المال - خاص

المال - خاص

6:42 ص, الخميس, 18 مايو 23