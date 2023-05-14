وافق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تعديل قرار المجلس التنفيذى الصادرعام 2018 والمتضمن زيادة المساحة المُخصصة لنادى الاتحاد السكندرى الجديد الكائن بمنطقة سموحة بأرض الغابة الترفيهية لمساحة 13.5 فدان تقريبا لإقامة ملاعب رياضية، ومبان خدمية لخدمة الغرض المخصص من أجله الأرض “ملاعب مفتوحة” بقيمة اسمية جنيه للمتر سنويا.
زيادة المساحة المُخصصة لـ«الاتحاد السكندرى» بسموحة لإقامة ملاعب رياضية ومفتوحة
بقيمة اسمية جنيه للمتر سنويا
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