أظهرت الأرقام الجديدة الصادرة عن جمعية مصنعى وتجار السيارات البريطانية “إس إم إم تي” (SMMT) أن هناك زيادة فى مبيعات السيارات المستعملة فى المملكة المتحدة بين أبريل ويونيو، اذ تم بيع 1.83 مليون سيارة مستعملة، بزيادة %4.1، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكر موقع “إنرجى بورتال إى يو”.
زيادة الطلب الاستهلاكى على السيارات الكهربائية المستعملة فى المملكة المتحدة
تتوقع المنصة استقرار الأسعار فى سوق المركبات الكهربائية المستعملة فى المضى قدمًا
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