شهدت التمويلات العقارية الممنوحة من الشركات انخفاضًا لافتًا خلال النصف الأول من العام الحالى، فى خطوة لا تتناسب تمامًا مع حجم التنمية العمرانية والمشروعات الجديدة التى يعلن عنها المطورون كل يوم، وهو ما برره مسئولون بالتأثير السلبى لرفع أسعار الفائدة.
زيادات الأسعار والفائدة وراء انخفاض قيمة مساهمة الشركات فى أرصدة التمويل العقارى
«عبد الحميد»: شراء محافظ المطورين الأنسب حالياً لسهولة التفاوض وتوظيف السيولة
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