«ريدكون بروبرتيز» تواصل القفز بمعدلات إنشاء «جولدن جيت» وتبحث التواجد بالساحل الشمالى

بدء تسليم الوحدات فى المرحلة الأولى بالنصف الثانى من 2024

«ريدكون بروبرتيز» تواصل القفز بمعدلات إنشاء «جولدن جيت» وتبحث التواجد بالساحل الشمالى
المال - خاص

المال - خاص

9:14 ص, الأربعاء, 29 نوفمبر 23

تخطط شركة ريدكون بروبرتيز لمواصلة الإنجاز المتميز فى مشروعها جولدن جيت القاهرة الجديدة، بعدما استطاعت تحقيق مبيعات تلامس 8.5 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بـ 11 مليار جنيه مستهدفة طوال 2023، كما تبحث الاستثمار فى الساحل الشمالى لاحقًا.

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المال - خاص

المال - خاص

9:14 ص, الأربعاء, 29 نوفمبر 23