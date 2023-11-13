شهدت فعاليات مؤتمر التطوير العقارى السابع، أمس، رسائل هامة من الحكومة لدعم شركات التطوير الراغبة فى التوسع الخارجى فى إطار خطط التكامل مع الأسواق المجاورة فى وقت تواصل خلاله وزارة الإسكان دراسة طرح مزيد من التيسيرات للمطورين محليًا.
رسائل حكومية بتحفيز توسع الشركات العقارية خارجيا في إطار التكامل مع الأسواق المجاورة
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