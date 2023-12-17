تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة مطالب لدعم ومساندة المطورين العاملين بالمدينة، وعلى رأسها تطبيق الإجراءات والتيسيرات التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية فى تطوير المدن الجديدة.
«رجال الأعمال» تبحث مع «عباس» تطبيق تيسيرات المجتمعات العمرانية داخل العاصمة الإدارية
فى اجتماع مرتقب خلال أيام بهدف دعم المطورين
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