«راية لتكنولوجيا المعلومات» تعتزم طرح 30 إلى 35% من أسهمها في البورصة

«هيرميس» الأقرب لتولى مهام مدير العملية المرتقبة فى النصف الأول من 2024

«راية لتكنولوجيا المعلومات» تعتزم طرح 30 إلى 35% من أسهمها في البورصة
جريدة المال

أحمد علي

محمود جمال

8:37 ص, الأحد, 17 ديسمبر 23

كشف حسام حسين، الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية القابضة، أن الأخيرة تعتزم طرح نحو 30 إلى %35 من أسهم تابعتها «راية لتكنولوجيا المعلومات» فى البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2024 ستكون سوق الأسهم المحلية على موعد مع عودة طروحات القطاع الخاص الكبيرة.

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جريدة المال

أحمد علي

محمود جمال

8:37 ص, الأحد, 17 ديسمبر 23