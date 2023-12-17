كشف حسام حسين، الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية القابضة، أن الأخيرة تعتزم طرح نحو 30 إلى %35 من أسهم تابعتها «راية لتكنولوجيا المعلومات» فى البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2024 ستكون سوق الأسهم المحلية على موعد مع عودة طروحات القطاع الخاص الكبيرة.
«راية لتكنولوجيا المعلومات» تعتزم طرح 30 إلى 35% من أسهمها في البورصة
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