كشف رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية أنه ناقش إمكانية طرح نادى «النادى» و«استاد القاهرة» فى سوق الأسهم مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة.
رامى الدكانى لـ«المال»: البورصة و«الشباب» تبحثان إمكانية طرح «النادى» و«استاد القاهرة»
وكان «صبحى» التقى «الدكانى» منذ أيام لبحث التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال برامج نشر الوعى المالى داخل الأندية ومراكز الشباب فى ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالى
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