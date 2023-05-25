كشف المهندس رامى المكاوى، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، عن انضمام سفينة الإمداد والمناولة «كاردوتشى» إلى أسطول الشركة فى غضون أربعة أشهر بقيمة 25 مليون جنيه، لافتا إلى أن حجم استثمارات شركته فى السوق المحلية يصل لنحو 60 مليون جنيه، ومستهدف تحقيق أرباح سنويا تقارب 25 مليونا.
رئيس مجلس الإدارة : «السويس للخدمات البيئية» تضم سفينة إمداد ومناولة لأسطولها باستثمارات 25 مليون جنيه
أعمال الشركة تتركز فى منطقة المدخل الجنوبى لقناة السويس.. وتراجعت %60 جراء تداعيات جائحة «كورونا»
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