رئيس مبادرة «هنصنع ونصدر»: 5000 صانع صغير ومتوسط توفر 2 مليون دولار من فاتورة الواردات السنوية

من خلال توطين صناعة ما يقرب من 85 سلعة تستوردها مصر بالكامل من الخارج، من بينها: الصناعات الهندسية، وقطع غيار السيارات، وبعض إضافات الأعلاف

رئيس مبادرة «هنصنع ونصدر»: 5000 صانع صغير ومتوسط توفر 2 مليون دولار من فاتورة الواردات السنوية
ولاء إبراهيم

ولاء إبراهيم

11:18 ص, الأربعاء, 1 نوفمبر 23

يساهم 5000 صانع صغير ومتوسط ، يجتمعون تحت مظلة مبادرة “هنصنع ونصدر”، فى توفير فاتورة استيرادية لمصر، بقيمة 2 مليون دولار سنويا، ضمن جهودهم فى دعم الصادرات وتقليل الواردات، وفقا لما كشفته الدكتورة هناء الحسينى، رئيس المبادرة، فى تصريحات خاصة لـ “المال”.

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ولاء إبراهيم

ولاء إبراهيم

11:18 ص, الأربعاء, 1 نوفمبر 23