كشف أيمن الزغبى رئيس قطاع تمويل التجارة والاستثمار فى بنك التصدير والاستيراد الأفريقى «أفريكسيم بنك»، أن إجمالى محفظة مصر لدى البنك تصل إلى نحو 12 مليار دولار حاليا، مؤكدا نموها سنويا بنسبة %17.
رئيس قطاع تمويل التجارة لـ«المال»: 12 مليار دولار محفظة مصر لدى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد
مناقشات مع الهيئة العامة للبترول لتجديد تمويل دوار بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار خلال الوقت الحالي
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