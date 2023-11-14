تستهدف مصانع العطور المعروفة تجاريًا باسم «قسمة والشبراويشي» التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية زيادة حجم الإنتاج بنسبة %25 عن الكميات الحالية، مع تعظيم حجم المبيعات بنسبة %40 فى العام المالى 2024/2023، مقارنة بالعام المالى الماضي، وفقَا لما أكده الكيميائى أشرف أحمد رئيس قطاعات مصانع العطور فى حواره مع «المال».
رئيس قطاعات مصانع العطور بشركة السكر: «قسمة والشبراويشى» تستهدف 25% زيادة فى الإنتاج 2024/2023
قطاع مصانع العطور يضم 4 علامات تجارية هى قسمة – الشبراويشى – ماى فير – أرو مصر، بعدد 12 خط انتاج من البرفان، والكولونيا، ومستحضرات التجميل، والمنظفات
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