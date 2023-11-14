رئيس قطاعات مصانع العطور بشركة السكر: «قسمة والشبراويشى» تستهدف 25% زيادة فى الإنتاج 2024/2023

تستهدف مصانع العطور المعروفة تجاريًا باسم «قسمة والشبراويشي» التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية زيادة حجم الإنتاج بنسبة %25 عن الكميات الحالية، مع تعظيم حجم المبيعات بنسبة %40 فى العام المالى 2024/2023، مقارنة بالعام المالى الماضي، وفقَا لما أكده الكيميائى أشرف أحمد رئيس قطاعات مصانع العطور فى حواره مع «المال».