رئيس قطاعات مصانع العطور بشركة السكر: «قسمة والشبراويشى» تستهدف 25% زيادة فى الإنتاج 2024/2023

قطاع مصانع العطور يضم  4 علامات تجارية هى قسمة – الشبراويشى – ماى فير – أرو مصر، بعدد 12 خط انتاج من البرفان، والكولونيا، ومستحضرات التجميل، والمنظفات

رئيس قطاعات مصانع العطور بشركة السكر: «قسمة والشبراويشى» تستهدف 25% زيادة فى الإنتاج 2024/2023
محمد مجدي

محمد مجدي

11:16 ص, الثلاثاء, 14 نوفمبر 23

تستهدف مصانع العطور المعروفة تجاريًا باسم «قسمة والشبراويشي» التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية زيادة حجم الإنتاج بنسبة %25 عن الكميات الحالية، مع تعظيم حجم المبيعات بنسبة %40 فى العام المالى 2024/2023، مقارنة بالعام المالى الماضي، وفقَا لما أكده الكيميائى أشرف أحمد رئيس قطاعات مصانع العطور فى حواره مع «المال».

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محمد مجدي

محمد مجدي

11:16 ص, الثلاثاء, 14 نوفمبر 23