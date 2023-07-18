كشف «إيجور ديدينكو» رئيس قسم التجارة والاقتصاد لدى سفارة أوكرانيا بالقاهرة عن تصدير بلاده 1.3 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى مصر منذ سريان مبادرة البحر الأسود للحبوب خلال يونيو من العام الماضي.
رئيس قسم التجارة بسفارتها بالقاهرة: تصدير 1.3 مليون طن منتجات من أوكرانيا لمصر منذ يونيو 2022
بفضل جهود الأمم المتحدة وتركيا فى إطار المبادرة التى بدأت منذ أغسطس 2022 تمكنت كييف من تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب والنفط إلى أكثر من 40 دولة فى العالم
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