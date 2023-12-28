رئيس جهاز شئون البيئة بالثغر: «أجهزة استشعار» تراقب مصارف المنشآت الصناعية على مدار 24 ساعة

يقوم جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بدور كبير لمواجهة التغيرات المناخية، ولا سيما أن تلك المحافظة تعتبر من أكثر المناطق تأثرًا بالظاهرة، فى ظل ما تشهده من ارتفاع نسبة سقوط الأمطار بشكل غير مسبوق، وهطول الثلوج التى تكسو أماكن متفرقة بها، فضلًا عن نحر الشواطئ، واختفاء المساحات الرملية هناك، وفى هذا السياق التقت «المال» رئيس الجهاز الدكتور سامح رياض للتعرف على مشكلة الاحتباس الحرارى وتأثيرها، والدور الذى تقوم به مؤسسته لمواجهتها.