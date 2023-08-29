رئيس «المصرية للسيارات»: نواجه التحديات الحالية بخطة هيكلة تتضمن خفض الفروع والتوسع فى مراكز الصيانة

حذر من مصير غير مطمئن ينتظر السيارات الكهربائية بسبب عدم توافر خدمات ما بعد البيع والصيانة لكثير من الطرازات

رئيس «المصرية للسيارات»: نواجه التحديات الحالية بخطة هيكلة تتضمن خفض الفروع والتوسع فى مراكز الصيانة
جريدة المال

أحمد نبيل

أحمد شوقي

10:13 ص, الثلاثاء, 29 أغسطس 23

قال المهندس محمد ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية، إنه يتبنى خطة للتعامل مع التحديات الراهنة تتضمن خفض الإنفاق بتقليل عدد الفروع مع التوسع فى مراكز الخدمة باعتبارها الراهن المستقبلى مع إعادة تأهيل العمالة لتتواءم مع ذلك.

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جريدة المال

أحمد نبيل

أحمد شوقي

10:13 ص, الثلاثاء, 29 أغسطس 23