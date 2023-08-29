قال المهندس محمد ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية، إنه يتبنى خطة للتعامل مع التحديات الراهنة تتضمن خفض الإنفاق بتقليل عدد الفروع مع التوسع فى مراكز الخدمة باعتبارها الراهن المستقبلى مع إعادة تأهيل العمالة لتتواءم مع ذلك.
رئيس «المصرية للسيارات»: نواجه التحديات الحالية بخطة هيكلة تتضمن خفض الفروع والتوسع فى مراكز الصيانة
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