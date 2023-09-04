رئيس العلاقات الحكومية بالشركة: «فودافون مصر» تطالب بإعادة النظر فى حظر استيراد هواتف «4G» المستعملة

تنويع مصادر الإيرادات وتطوير منتجات جديدة لمواجهة تداعيات التضخم وتقلبات سعر الصرف

رئيس العلاقات الحكومية بالشركة: «فودافون مصر» تطالب بإعادة النظر فى حظر استيراد هواتف «4G» المستعملة
محمود جمال

محمود جمال

9:45 ص, الأثنين, 4 سبتمبر 23

طالبت شركة فودافون مصر بأهمية إعادة النظر فى اللوائح المصرية التي تحظر استيراد أجهزة الهواتف المستعملة العاملة بتكنولوجيا خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G، حتى وإن كانت مطابقة للمواصفات الدولية، حفاظًا على حقوق المستهلك.

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محمود جمال

محمود جمال

9:45 ص, الأثنين, 4 سبتمبر 23