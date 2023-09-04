طالبت شركة فودافون مصر بأهمية إعادة النظر فى اللوائح المصرية التي تحظر استيراد أجهزة الهواتف المستعملة العاملة بتكنولوجيا خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G، حتى وإن كانت مطابقة للمواصفات الدولية، حفاظًا على حقوق المستهلك.
رئيس العلاقات الحكومية بالشركة: «فودافون مصر» تطالب بإعادة النظر فى حظر استيراد هواتف «4G» المستعملة
تنويع مصادر الإيرادات وتطوير منتجات جديدة لمواجهة تداعيات التضخم وتقلبات سعر الصرف
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