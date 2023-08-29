قال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حال اتخاذ الدولة قرارا ببيع حصة من الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني» – أكبر منتج للسجائر فى مصر- لمستثمرين أجانب فهو قرار يتم الحكم عليه بمعايير اقتصادية وليست عاطفية.
رئيس اقتصادية النواب: بيع حصة في «الشرقية للدخان» قرار استثماري بمعايير اقتصادية
الأصل فى الاستثمار هو زيادة جاذبية الشركات من خلال رفع قيمتها السوقية و أصولها وليس تحقيق أرباح
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