رئيس اقتصادية النواب: بيع حصة في «الشرقية للدخان» قرار استثماري بمعايير اقتصادية

الأصل فى الاستثمار هو زيادة جاذبية الشركات من خلال رفع قيمتها السوقية و أصولها وليس تحقيق أرباح

رئيس اقتصادية النواب: بيع حصة في «الشرقية للدخان» قرار استثماري بمعايير اقتصادية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:32 ص, الثلاثاء, 29 أغسطس 23

قال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حال اتخاذ الدولة قرارا ببيع حصة من الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني» – أكبر منتج للسجائر فى مصر- لمستثمرين أجانب فهو قرار يتم الحكم عليه بمعايير اقتصادية وليست عاطفية.

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ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:32 ص, الثلاثاء, 29 أغسطس 23