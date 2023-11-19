كشف النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن عزمه التقدم بتعديلات على قانون تقنية المعلومات لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى داخل مصر ليكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى، مضيفا أن التعديل سيشمل عدداً من البنود داخل القانون سالف الذكر لدعم الاستخدام الإيجابى لهذه التقنية والحد من السلبيات التى قد تنتج عن استخدامها مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين.
رئيس اتصالات النواب: 5 تشـريعات تتصدر أولويات اللجنة خـلال دور الانعقـاد الجارى
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