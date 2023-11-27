تستهدف شركة أيزون إكسبرينس المتخصصة فى مجال حلول تجربة العملاء وخدمات الأوف شورينج زيادة حجم أعمالها بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى الوقت الذى تشهد فيه الدولة المصرية اتجاها عاما نحو دعم صناعة التعهيد وتحقيق صادرات رقمية تقدر بنحو 15 مليار دولار.
رئيسها التنفيذى فى حوار مع «المال»: «ايزون إكسبرينس» لخدمات التعهيد تقترب من الاستحواذ على شركة إنجليزية
الشركة لديها نحو 3500 مقعد فى مصر وتستهدف الشركة إضافة نحو 2500 مقعد جديد خلال السنوات الثلاثة المقبلة
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