أكدت الحكومات الأفريقية بعد الاستقلال سيادتها على مواردها المعدنية، وقبل ذلك، كانت شركات التعدين الأوروبية تستغل هذه الموارد، إلا أنه منذ التسعينيات أضحت الشركات متعددة الجنسيات هى القوة المهيمنة بوصفها مالكة ومديرة مشروعات التعدين الكبرى، بحسب تقرير نشره موقع The Conversation.
«ذا كونفيرسيشن»: قطاع التعدين في أفريقيا أسير للشركات الأجنبية
أدت الزيادة الهائلة فى نمو الاستثمار الأجنبى المباشر منذ التسعينيات إلى تغيير هياكل الاقتصادات الأفريقية
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