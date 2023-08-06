قال المهندس عماد حلمي، الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس للتوزيع، الوكيل المحلى لـ«فيات» «ننتظر إقرار العملة المحلية فى إجراء التبادلات التجارية مع تركيا، لتقييم آثاره على استيراد السيارات إلى مصر، ومدى مساهمته فى التغلب على تحديات التمويل التى يواجهها الوكلاء فى الوقت الراهن».
«داينامكس للتوزيع»: ننتظر إقرار العملات المحلية فى التبادل التجارى مع تركيا لتقييم آثاره على استيراد السيارات
الشركة الأم لجأت إلى تعليق عملية الإنتاج لصالح وكيلها المحلى بمصر
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