«داينامكس للتوزيع»: ننتظر إقرار العملات المحلية فى التبادل التجارى مع تركيا لتقييم آثاره على استيراد السيارات

الشركة الأم لجأت إلى تعليق عملية الإنتاج لصالح وكيلها المحلى بمصر

«داينامكس للتوزيع»: ننتظر إقرار العملات المحلية فى التبادل التجارى مع تركيا لتقييم آثاره على استيراد السيارات
أحمد شوقي

أحمد شوقي

8:47 ص, الأحد, 6 أغسطس 23

قال المهندس عماد حلمي، الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس للتوزيع، الوكيل المحلى لـ«فيات» «ننتظر إقرار العملة المحلية فى إجراء التبادلات التجارية مع تركيا، لتقييم آثاره على استيراد السيارات إلى مصر، ومدى مساهمته فى التغلب على تحديات التمويل التى يواجهها الوكلاء فى الوقت الراهن».

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أحمد شوقي

أحمد شوقي

8:47 ص, الأحد, 6 أغسطس 23