شهدت سوق المحمول فى مصر العديد من التغيرات الدراماتيكية فى خريطة المبيعات خلال أبريل الماضى إذ تمكنت العلامة الكورية «سامسونج» من الاحتفاظ بصدارة القطاع بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %47.1 من إجمالى المبيعات، مقابل 35.6% فى الشهر نفسه من العام السابق.
خلال أبريل الماضى.. «ايتل» تفقد قمة مبيعات الهواتف الاقتصادية بمصر
بالرغم من تراجع المبيعات الإجمالية لسوق الهواتف خلال أبريل الماضى بنسبة %40 لتسجل 598 ألف جهاز
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