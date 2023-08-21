قلل مسئولو شركات تعمل فى السوق المصرية من احتمالية تأثر الأخيرة من أيه أزمات اقتصادية فجائية قد تحدث نتيجة التباطؤ الاقتصادى المحتمل للصين، واعتبروا أن النموذج الاقتصادى المحلى وتحديدا العقارى يملك خصوصية مختلفة تجعله بعيدًا عن التأثر المباشر العنيف للأزمات العالمية.
«خصوصية النموذج المحلى» تقلل من التبعات العنيفة لأزمة تباطؤ الاقتصاد الصينى
منذ أيام قليلة تتعرض الأسواق الآسيوية لمجموعة من التراجعات بسبب تقدم مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقارى
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