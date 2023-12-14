خبراء يميلون إلى تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع المركزى المقبل

تباينت آراء الخبراء بشأن توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، يوم 21 من ديسمبر الجاري، ما بين التثبيت والرفع من %3-2 كحد أقصى حتى يناير 2024، فى ضوء عدة عوامل تتعلق بحجم الضغوط التضخمية، وأهمية استقرار سعر الصرف، واحتمال تقديم دعم إضافى لمصر من صندوق النقد الدولي، فضلا عن اقتراب أجل استحقاق شهادات %25.