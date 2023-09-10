خبراء يطالبون بضرورة ربط «برج العرب» بخطوط سكك حديدية مع «الإسكندرية» لجذب المواطنين

منطقة برج العرب تُعد مركزاً لتنمية اقتصاد الإسكندرية ككل مستقبلا، لاسيما وأنها نقطة الربط بين الثغر و العلمين

خبراء يطالبون بضرورة ربط «برج العرب» بخطوط سكك حديدية مع «الإسكندرية» لجذب المواطنين
جريدة المال

السيد فؤاد

مها يونس

10:30 ص, الأحد, 10 سبتمبر 23

تبنت الحكومة مؤخرًا خطة لتعظيم حجم المشروعات المنفذة بمدينة برج العرب وتحقيق الامتداد العمرانى المُستقبلى لمحافظة الإسكندرية من خلال رصد 900 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالى الجاري2023 – 2024 فى قطاعات مختلفة .

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جريدة المال

السيد فؤاد

مها يونس

10:30 ص, الأحد, 10 سبتمبر 23