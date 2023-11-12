تزامن العمل ببدء التداول على أذون الخزانة فى البورصة المصرية، بداية من 24 سبتمبر الماضى، مع ارتفاع متوسط العائد المرجح على مختلف آجالها، ليصعد معدل الفائدة لأجل 91 يوما خلال الفترة من 26 سبتمبر الماضى إلى 7 نوفمبر الجارى بنحو %1.13، و%0.949 لأجل 182 يوما، و%4.46 لأجل 273 يوما، و%2.54 لأجل 364 يوما، بحسب بيانات البنك المركزى.
خبراء يستبعدون الربط بين تداول أذون الخزانة في البورصة وارتفاع العائد عليها
نجلة: الزيادة مدفوعة بمعطيات السوق الأولية واستمرار التوقعات برفع الفائدة
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